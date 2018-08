Glasgow 2018 – Le cyclisme route avec Greg Van Avermaet ponctue des premiers championnats européens

Ce dimanche, le rideau va tomber sur la première édition des ‘European Championships’. Durant onze jours, la ville écossaise de Glasgow a organisé simultanément les championnats d’Europe d’aviron, de natation, de golf par équipes, de gymnastique artistique, de triathlon et de cyclisme dans ses quatre disciplines : la piste, le mountainbike, le BMX et la route. La course cycliste des élites messieurs animera toute la journée les rues de la cité pour le plus grand plaisir du public glaswégien. Greg Van Avermaet, le champion olympique, à la recherche d’une grande victoire cette saison, sera le principal atout d’une sélection belge qui compte deux autres coureurs protégés Wout van Aert et Jasper Stuyven. Ils seront entourés de Dimitri Claeys, Xandro Meurisse, Tosh Van der Sande, Dries Van Gestel et Jelle Wallays. Une nouvelle médaille à l’issue des 230 km de l’épreuve (départ à 11h30) couronnerait les performances remarquées de nos 90 représentants en Ecosse (12 médailles dont trois en or). Mais pour ce faire, il faudra se défaire du grand favori le triple champion du monde en titre le Slovaque Peter Sagan, du champion d’Europe sortant le Norvégien Alexander Kristoff ou encore de l’Italien Elia Viviani pour citer les autres candidats au maillot blanc et bleu étoilé.

Les gymnastes artistiques Dennis Goossens (anneaux) et Noah Kuavita (barre fixe) disputeront eux dans l’après-midi leur finale par engins. Ils rêvent d’imiter leurs homologues féminines rentrées au pays avec trois médailles.

Source: Belga