Glasgow 2018 – Gymnastique artistique – « Sans sa chute, Dennis Goossens aurait été 4e »

Dennis Goossens n’a pas réussi sa finale aux anneaux, dimanche aux championnats d’Europe de gymnastique artistique de Glasgow. Il a terminé 7e à la suite d’une chute lors de sa sortie. Gilles Gentges, un des deux coachs nationaux, a expliqué la raison de cette erreur. « Il avait très bien commencé, une de ses meilleures performances, mais il est parti au mauvais moment pour effectuer sa sortie quand les anneaux se balançaient et il est arrivé trop court. Sans cette erreur, qui lui a coûté un point et un peu plus, il aurait terminé 4e. La 3e place était encore un peu trop élevée. »

Un autre gymnaste belge disputait la finale de la barre fixe: Noah Kuavita. « Il a fait un lâché de barre trop près et a dû s’arrêter dans son exercice. Il n’est pas tombé mais la pénalité d’un point est équivalente. Il est moins déçu que Dennis Goossens car il n’était pas autant attendu. » Il s’agissait de la première finale européenne du champion de Belgique chez les seniors.

« Si nous sommes un peu déçus de cette journée, nous sommes contents d’avoir pu montrer la gymnastique masculine belge à de nombreux médias à cet Euro. On a pu montrer que nous sommes au niveau. Les juniors Mattis Bouchet (5e à la barre fixe), Liam De Smet (6e aux anneaux) et Justin Pesesse (6e au saut) ont rempli leur contrat. La relève arrive », a conclu le coach malmédien.

Source: Belga