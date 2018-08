Glasgow 2018 – Cyclisme – « Le plan de l’équipe a été bien appliqué »

« Nous ne sommes pas déçus », Kevin De Weert n’était pas non plus euphorique après la 3e place de Wout van Aert au terme du championnat d’Europe de cyclisme sur route, dimanche à Glasgow. « C’est une médaille de plus. » Le cyclisme belge – dans ses quatre composantes (piste, BMX, mountainbike et route) a récolté au total 7 médailles dont deux en or. « Nous avions eu un bon briefing avant la course » a expliqué De Weerdt à l’issue d’une course disputée sans oreillettes. « Van Gestel et Claeys ont très bien travaillé en début de course. Ensuite, quand il y a eu le regroupement, l’attaque de Van der Sande et Wallays était prévue, celle de Meurisse aussi. Et quand le groupe de van Aert est parti. Directement, on a vu que le peloton n’a pas réagi. »

« Ce qui est dommage c’est la chute de Xandro (Meurisse) dans le dernier tour. Du coup, quand Cimolai a attaqué c’est Wout (van Aert) qui a dû faire l’effort pour aller le chercher. Sans la chute c’eut été Xandro qui aurait fait le travail. C’est peut-être le pourcent qui a manqué à Wout dans le sprint pour gagner la médaille d’or. »

Source: Belga