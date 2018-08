Euro d’athlétisme – Louise Carton très déçue

« Je suis énormément déçue », a déclaré Louise Carton dimanche après sa 14e place sur le 5.000m féminin des championnats d’Europe d’athlétisme à Berlin (Allemagne). « 15:53.27, ce n’est simplement pas bon », ajoute-t-elle à propos de son chrono. L’athlète de 24 ans était, il y a deux ans, encore 7e de l’Euro à Amsterdam. « Après avoir couru la limite qualificative pour l’Euro le 21 juillet à Heusden-Zolder, je pensais que je pourrais faire un 15:25 ici. La course était d’ailleurs assez rapide pour cela. Je me sentais bien hier. Aujourd’hui, j’avais du mal avec la chaleur, mais cela n’est pas une excuse ».

Louise Carton sort en tout cas d’une période difficile, pourrie par les blessures. L’an dernier, elle n’avait pas été capable de se qualifier pour les championnats du monde. « A cause de la pression, des contrats et des normes, j’étais surentrainée, au niveau mental je n’en pouvais plus. Je ne me sens pas vraiment fatiguée, maintenant. Mais sur le plan mental j’ai encore du travail, je dois m’autoriser à y aller de nouveau. A l’entrainement, je me sens de temps à temps à nouveau comme avant. Donnez-moi un hiver entier, à l’été prochain je serai de nouveau là ».

Source: Belga