Euro d’athlétisme – Louise Carton 14e d’un 5.000m remporté par Sifan Hassan

La Belge Louise Carton a terminé 14e du 5.000m chez les dames dimanche, aux championnats d’Europe d’athlétisme de Berlin en Allemagne. Lors de cette dernière journée dans le stade des JO de 1936, l’athlète de 24 ans s’est maintenue presque toute la course aux alentours de la 15e position. En 15:53.27, elle reste très loin de ses meilleurs chronos, de sa carrière (15:23.82) et de sa saison (15:33.25). La course a été remportée par la Néerlandaise Sifan Hassan en 14:46.12, un nouveau record des championnats européens. En bronze sur cette distance l’an dernier aux Mondiaux de Londres, elle a devancé d’une bonne poignée de secondes la Britannique Eilish McColgan (14:53.05), en argent, et la Turque Yasemin Can (14:57.63), en bronze.

Lonah Chemtai Salpeter, Israélienne naturalisée, a vécu quant à elle une triste mésaventure. A la cloche, la championne d’Europe du 10.000m était en deuxième position. Persuadée qu’elle avait parcouru toute la distance, elle a freiné sa course pour s’arrêter, avant de se rendre compte en catastrophe qu’il lui restait un tour de piste à parcourir. Finalement, Salpeter s’est classée 4e, au pied du podium, en 15:01.00, de quoi établir tout de même un nouveau record national israélien.

Chez les hommes, la même distance avait vu Isaac Kimeli, la veille, passer la ligne en 5e position, avant d’être disqualifié pour s’être rabattu un peu trop tôt en début de course.

