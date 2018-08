Cyclisme sur route – L’Italien Trentin champion d’Europe, Wout Van Aert en bronze

L’Italien Matteo Trentin est devenu champion d’Europe de cyclisme sur route, dimanche lors de la dernière journée des championnats d’Europe à Glasgow, en Ecosse. Wout Van Aert a pris la médaille de bronze. Trentin s’est imposé au terme des 230,4 km parcourus sous la pluie devant le Néerlandais Mathieu van der Poel. Wout Van Aert, 23 ans, prend la médaille de bronze.

Xandro Meurisse et Wout Van Aert avaient fait partie de la principale échappée de la journée composée de 10 coureurs. Une chute du Néerlandais Maurits Lammertink à dix kilomètres de l’arrivée a coupé le groupe en deux. Xandro Meurisse, retardé, ont tenté de revenir avec le Français Pierre Luc Perichon, en vain.

Wout Van Aert, les Italiens Matteo Trentin et Davide Cimolai, Mathieu van der Poel et l’Espagnol Jesus Lopez Herrada se sont joués la tunique blanche et bleue étoilée de champion d’Europe avec un succès transalpin et une nouvelle médaille belge, la 19e de ces championnats multidisciplinaires. Xandro Meurisse a pris la 6e place.

Le Slovaque Peter Sagan avait abandonné à l’issue du 10e des 16 tours au programme, après 144km. Le triple champion du monde en titre avait été sacré premier champion d’Europe de l’histoire en 2016 à Plumelec en France. Il n’avait pas entièrement récupéré de sa spectactulaire chute dans le dernier Tour de France.

