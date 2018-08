Cyclisme – Cyclisme – Greg Van Avermaet: « J’avais les jambes mais je n’ai pas pris la bonne décision »

« J’avais des bonnes jambes mais la situation de course ne m’était pas favorable dans la finale ». Greg Van Avermaet ne s’est illustré sur le tourniquet glissant de Glasgow à l’instar des autres grands favoris (Sagan, Kristoff, Degenkolb, Viviani). Il a dû se contenter de la 25e place à 2:32 après avoir dû observer la fin de course dans le peloton des battus. « Je n’étais pas dans l’échappée. Quand elle est partie, je n’étais pas loin pourtant. J’étais le leader prévu dans les deux derniers tours (les 30 derniers kilomètres). Si je faisais un gros effort à ce moment-là, je risquais de compromettre mes chances de victoire. C’était encore loin de l’arrivée. Je n’ai pas pris la bonne décision. »

Avec deux Belges parmi les dix hommes de tête, le champion olympique était contraint d’attendre un retour du peloton qui ne s’est jamais produit. « C’est la course ».

Greg Van Avermaet a eu un mot à l’adresse du meilleur Belge du jour. « Wout (van Aert) à la 3e place, c’est bien aussi pour l’équipe. Il était bien préparé et démontre qu’il fait aussi partie du Top sur la route. »

Source: Belga