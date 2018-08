Beau succès pour la 17e édition de Bruxelles les Bains grâce à la météo

La 17e édition de Bruxelles les Bains, qui s’achève dimanche soir, aura connu un beau succès de foule et la météo estivale de ces dernière semaines n’y est pas étrangère, se réjouissent les organisateurs de l’événement même s’ils ne disposaient pas encore de chiffres de fréquentation. « La 17e édition est un très bon cru. Les commerçants sont satisfaits car la météo a fait en sorte que cette édition soit réussie. Il a fait très chaud, raison pour laquelle nous avons installé des brumisateurs. Il y a évidement plus d’air et de vent sur les bords du canal », explique Marina Bresciani, de Brussels Major Events.

Le jour de fermeture hebdomadaire de la plage urbaine avait par ailleurs été déplacé du lundi au mardi pour coïncider avec celui du musée Kanal, ouvert en mai dernier. La zone sportive avait, elle, été agrandie et le public a comme toujours pu se restaurer auprès de nombreux stands. La zone sportive située quai de Béco avait également été étendue. « C’était une bonne décision. L’ambiance y était plus intime grâce à la présence du bar latina », poursuit Marina Bresciani.

Bruxelles les Bains devra cependant se trouver un autre endroit l’an prochain en raison de la fermeture pour rénovation du musée Kanal-Centre Pompidou. « C’est un défi et nous avons déjà plusieurs options mais aucune décision n’a encore été prise », conclut Marina Bresciani.

Source: Belga