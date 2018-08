20.000 personnes au Jazz Middelheim à Anvers

Environ 20.000 personnes ont assisté au Jazz Middelheim qui se tenait de jeudi à dimanche dans le parc Den Brandt à Anvers, ont indiqué dimanche soir les organisateurs dans un communiqué. La pluie de jeudi n’a pas arrêté les visiteurs et le samedi et le dimanche, le soleil était de retour. « Les artistes étaient tous très motivés et ont parcouru de manière passionnée l’éventail complet du jazz. Le line-up avec entre autres Black Star, Kamasi Washington, Melanie De Biasio, Philip Catherine Reunion Band, Brussels Jazz Orchestra, Jazz Loves Disney, Fred Hersch Trio, Archie Shepp Tribute to John Coltrane et Steve Coleman a clairement été apprécié », commentent les organisateurs.

L’artiste en résidence cette année était le Belge Robin Verheyen qui a donné 3 concerts. « Robin était le premier artiste en résidence belge de notre histoire. C’est génial et complètement justifié que notre public national et international l’apprécie autant qu’un grand nom américain », a indiqué Bertrand Flamang, directeur du festival.

La 38e édition du Jazz Middelheim aura lieu du 15 au 18 août 2019.

Source: Belga