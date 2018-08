Les 16-34 ans raffolent des vidéos sur les réseaux sociaux

Près de 37% des 16/34 ans consomment fréquemment des vidéos sur leurs écrans mobiles. Parmi leurs contenus préférés, les tutoriels et les « vlogs », un phénomène qui n’échappe pas aux annonceurs.

Les « Stories » de Snapchat et Instagram, de courtes vidéos, sont très régulièrement visionnées par les jeunes. Ils sont 70% de la génération Z -les personnes nées entre 2000 et 2011- à les regarder fréquemment, selon une étude réalisée par VidMob, société spécialisée dans la création de spots publicitaires pour les réseaux sociaux.

Depuis peu, cette génération Z a d’ailleurs surpassé son aînée Y -née entre 1980 et 2000- dans la consommation de ce format spécifique de vidéo.

Les moins de 35 ans sont 33 % pour les membres de la génération Y et 41% pour les jeunes de la « Gen Z » à se divertir devant les écrans des smartphones et tablettes. Parmi les individus affiliés à cette dernière, 59% d’entre eux consommeraient des vidéos sur les réseaux sociaux, soit cinq fois plus que la télévision.

Les annonceurs sont à l’affût

Les annonceurs publicitaires ambitionnent donc de surfer sur cette vague des réseaux sociaux. Cette année, les navigateurs de recherche se sont fait détrôner par les applications sociales (Facebook, Snapchat, Instagram).

Les moins de 35 ans seraient 95% à lancer une application sociale avant de faire une recherche. En moyenne, plus d’un quart des moins de 35 ans -soit 27% pour la Gen Z et 26 % pour la génération Y- recherchent des vidéos en vue d’un futur achat ou d’un service qu’ils souhaitent acquérir.

L’étude nous apprend également que les « Millenials » – l’autre surnom de la génération Y – affirment que la diversité des vidéos et une meilleure fréquence de diffusion les amèneraient à consommer le produit mis en avant.

48% d’entre eux recommandent aux marques de produire des spots publicitaires plus courts. L’attention est alors au maximum et le public visé plus susceptible d’acheter.

VidMob a dressé les part d’audiences des vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux afin d’orienter les publicitaires vers leurs meilleures cibles. Les vidéos « tutoriel » sont les plus vues, avec 46% de visionnage hebdomadaire, juste devant les « vlogs » – vidéo blog- et les déballages d’objet (42%).