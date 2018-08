Pas de survivant dans le crash d’un hélicoptère au Japon

Les neuf membres de l’équipage de l’hélicoptère de sauvetage qui s’est écrasé au Japon sont décédés, ont confirmé les autorités samedi, selon l’agence de presse Kyodo. Le premier bilan de deux morts a été revu à la hausse à l’aube. Deux personnes avaient déjà été annoncées mortes vendredi juste après le crash survenu dans des montagnes à l’est du pays. Les corps des sept autres membres de l’équipage ont été retrouvés sur le site de l’accident lorsque les opérations de recherches ont repris samedi matin, entreprises par 160 policiers, militaires, et sauveteurs.

L’équipage de l’hélicoptère avait pour mission l’inspection d’une piste de trail dans les montagnes. Les victimes sont le pilote, un mécanicien, un représentant de la préfecture, des pompiers et des passagers.

La cause de l’accident, survenu dans la préfecture de Gunma, n’est pas connue. Les conditions météorologiques ne sont pas prises en compte alors que le vent n’était pas assez violent pour provoquer le crash, bien qu’il faisait nuageux. L’hélicoptère était en opération depuis 1997 et avait 7.000 heures de vol au compteur. Il devait être mis hors service en 2020.

Source: Belga