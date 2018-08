Notes belges lors de la seconde journée du festival Jazz Middelheim

La seconde journée du festival Jazz Middelheim à Anvers a mis l’accent sur les talents belges, avec Philip Catherine et Melanie De Biasio sur scène vendredi. Le Brussels Jazz Orchestra, déjà invité à plusieurs reprises, a joué toute l’après-midi et la soirée. Le jeune trio De Beren Gieren a aussi offert une touche d’aventure à un public enthousiaste sur la scène principale. Lancée il y a une dizaine d’années, la formation a été récompensée par la radio flamande Klara pour son dernier album ‘Dug out skyscrapers » reconnu meilleur cd de jazz belge.

Le favori du public, Philip Catherine, s’est présenté sur scène avec un ‘reunion band’ à la demande des organisateurs. L’artiste était donc accompagné des musiciens avec qui il a rejoué le classique ‘September man’ de 1974 . « Nous ne présentons jamais ce titre live ensemble, nous sommes des musiciens patients », a affirmé non sans humour le jazzman. Le public lui en a été reconnaissant, offrant une ovation au groupe.

La chanteuse Melanie De Biasio s’est ensuite présentée sur scène à la faveur de la tombée du jour propice au répertoire de l’artiste de Charleroi. Elle qui connait un vif succès à l’étranger également a clôturé sa tournée estivale au Jazz Middelheim. Elle s’est dévoilée très touchée par l’enthousiasme que lui ont démontré les spectateurs. La chanteuse a gratifié le public d’un rappel.

Jazz Middelheim se poursuit durant le weekend avec des classiques Disney et le trio Fred Hersch Trio samedi, ou encore le saxophoniste Steve Coleman dimanche.

Source: Belga