Le nombre d’interventions des sauveteurs à la Côte en forte baisse en 2017

Le nombre d’interventions effectuées par les sauveteurs à la Côté belge en juillet et août 2017 a fortement baissé par rapport à l’année précédente : 355 en 2017 contre 442 en 2016. Dans 15 cas, une ambulance ou un SMUR a dû être appelé et les sauveteurs ont dû procéder à une réanimation dans trois cas, ressort-il d’une réponse du ministre flamand Ben Weyts à une question parlementaire écrite. Le nombre d’interventions avait fortement augmenté ces dix dernières années, de 217 en 2011 à 442 en 2016. Le nombre de cas graves est par contre resté relativement stable avec 12 interventions en 2013 et 18 en 2011.

Les 355 interventions répertoriées en 2017 concernaient principalement les baigneurs (158), avant les kitesurfers (958), les bateaux/matelas gonflables (37), les voiliers/catamarans (37) et les surfers (24).

Sur la période 2008-2017, sept décès sont à déplorer. « Lors de la dernière décennie, il n’y a eu aucun décès par noyade dans les zones surveillées. Il s’agissait de problèmes cardiaques, d’enfants en train de creuser dans le sable, de suicides ou encore d’accidents en mer », a expliqué le ministre.

