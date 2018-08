Jupiler Pro League – Troisième lourde défaite pour Eupen, partage entre Saint-Trond et Lokeren

Après deux modestes prestations avec neuf buts encaissés, Eupen a subi une nouvelle défaite samedi à Zulte-Waregem (4-0). Thomas Buffel, 37 ans, a ouvert son compteur pour son nouveau club (35e, 38e), Hicham Falk (56e) et Damien Marcq (90e+1) ont assommé les Pandas. Dans l’autre match, Saint-Trond et Lokeren ont partagé (1-1). En fin de soirée, Mouscron reçoit l’Antwerp.

Même s’il a fallu patienter, le public a vite compris qu’Eupen se dirigeait vers une nouvelle défaite. Zulte-Waregem a mis les Pandas en cage et Theo Bongonda a directement fait chauffer les gants de Hendrik Van Crombrugge (3e). Demir (5e), Hamdi Harbaoui (9e, 14e), Bongonda (20e) et Davy De Fauw (24e, 33e) ont tenté leur chance au but avant que Buffel ne renforce le malaise eupenois en marquant deux buts à peu près identiques (35e, 38e) Hormis une action d’Yuta Toyokawa (16e), Eupen n’a rien montré.

A la reprise, Claude Makélélé a lancé Eric Ocansey pour Diawandou Diagné mais cela n’a pas empêché le coach d’Eupen d’avoir encore plus de soucis: des 16 mètres, Hicham Falk a ajouté un troisième but (56e). Malgré toute sa bonne volonté, Harbaoui, le meilleur buteur de la saison dernière, n’a pas alourdi la marque contrairement à Marcq (90e+1) Zulte tenait sa première victoire de la saison.

A Saint-Trond-Lokeren, la phase d’observation a duré longtemps. Les spectateurs ont eu droit à beaucoup de fautes et peu d’occasions. Lokeren a dessiné une belle combinaison via Bambo Diaby et Anton Saroka mais le Bélarus n’a pas cadré son tir (21e). Cette action n’incita toutefois pas les Waeslandiens à attaquer. Saint-Trond s’est alors mis à la barre sans sortir la rencontre de la grisaille.

A la reprise, les Canaris ont poursuivi sur leur lancée mais Cristian Ceballos a trop croisé son tir (57e) et Roman Bezus (71e)l’a dévissé. Petit à petit, Lokeren a commencé à grandir. Steve De Ridder a inquiété Kenny Steppe (63e) et Guus Hupperts l’a battu (78e, 0-1). La réaction des visités n’a pas traîné puisque Mohammed Buya, qui est arrivé mercredi, a égalisé (84e, 1-1).

Au classement général, Waregem (3e) compte cinq points comme le Cercle Bruges (4e)et le Standard (5e), qui ont fait match nul plus tôt dans la journée. Saint-Trond (3 points) occupe la 10e position, Lokeren (1) la 14e et Eupen (0) est dernier.

Source: Belga