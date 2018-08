Inde: 37 morts dans des crues soudaines au Kerala

Des crues soudaines dues à la mousson ont tué 37 personnes et déplacé 37.000 autres au Kerala (sud-ouest de l’Inde), provoquant glissements de terrain et inondations, ont annoncé samedi les autorités. L’Etat, prisé des touristes pour ses plages bordées de palmiers et ses plantations de théiers, subit de fortes pluies chaque année lors de la mousson, mais les précipitations ont été particulièrement fortes cette année.

Les habitants déplacés « ont été évacués vers 350 centres d’accueil dans tout l’Etat », a indiqué un coordinateur régional à l’AFP.

L’armée a été sollicitée pour des missions de sauvetage au Kerala après que deux jours de fortes pluies ont contraint les autorités à ouvrir les vannes de 27 réservoirs pour éponger l’eau excédentaire. Les vannes de l’un de ces réservoirs n’avaient pas été ouvertes depuis 26 ans.

« Notre Etat fait face à une dévastation sans précédent », a écrit sur Twitter le chef du gouvernement du Kerala, Pinarayi Vijayan. « De nombreuses vies ont été perdues. Des centaines de maisons ont été entièrement détruites », a-t-il déploré, tout en saluant le travail des secouristes venus de toute l’Inde.

Plus d’un million de touristes ont visité le Kerala l’année dernière, selon des statistiques officielles.

source: Belga