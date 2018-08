Incendies en Californie: le coeur du parc national Yosemite va rouvrir au public

La vallée Yosemite, faisant partie du parc national éponyme en Californie (USA), va pouvoir être à nouveau accessible au public mardi, deux semaines après sa fermeture précipitée par les feux de forêt alentour. Le parc national Yosemite, un des plus populaires des Etats-Unis, avait partiellement été fermé au public en raison des fumées et autres dangers liés à l’incendie baptisé Ferguson Fire.

Les hôtels, campings et autres services offerts aux visiteurs dans la vallée et la ville de Wawona avaient été interdits d’accès au public le 25 juillet, pour ce qui ne devait durer que quelque jours.

Les services du parc ont annoncé vendredi qu’une des quatre routes menant à la Yosemite Valley resterait fermée en raison des feux et des opérations de pompiers. Ils précisent en outre que de la fumée et des feux en activité sont toujours présents le long des routes rouvertes.

La déclaration du parc remercie aussi les pompiers pour leurs efforts dans la lutte contre le feu Fergusson, qui a tué deux hommes du feu et blessé une quinzaine d’autres.

Plusieurs incendies sévissent depuis mi-juillet en Californie, Etat de l’ouest des Etats-Unis, et ont fait dix victimes au total. L’incendie « Carr », qui sévit depuis le 23 juillet près de la ville de Redding, a pris la vie de huit personnes. L’incendie dit du « Mendocino Complex », constitué de deux foyers mitoyens, dans le nord de l’Etat, est par ailleurs devenu lundi soir le plus vaste de l’histoire récente de la Californie.

