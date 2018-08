Glasgow 2018 – BMX – « Ma tactique n’a pas fonctionné »

Elke Vanhoof n’a pas réussi à entrer en finale des championnats d’Europe de BMX, samedi à Glasgow. Elle n’a terminé que 6e de sa demi-finale. Seul le Top 4 rejoignait la course au podium. « C’est dommage. Ma tactique n’a pas fonctionné », a reconnu la numéro 1 belge incontestée du vélo cross, sacrée championne d’Europe en 2015 et 6e aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. « J’avais décidé avec mon coach de partir de l’extérieur (N.8), comme cela je n’avais personne à ma gauche, une manière d’assurer. Comme j’avais travaillé mon départ, j’espérais pouvoir me rabattre après la première bosse. J’ai pris un excellent départ (première au bas de la rampe de lancement), mais je ne suis pas parvenue comme je l’espérais, en raison de la présence notamment de la Néerlandaise Merel Smulders, à me rabattre vers le centre. J’ai dû rester vers l’extérieur. D’autres concurrentes sont passées à l’intérieur, j’ai dû freiner. Je n’avais plus de vitesse. C’était fini. »

L’athlète d’élite de la Défense nationale, était pourtant bien décidée à poursuivre ses rendez-vous réussis avec les championnats d’Europe. Une habitude prise dès 2013 quand à 21 ans, elle était montée sur la 3e marche du podium. Un an plus tard, encore finaliste, elle dû se contenter de la 7e place. Pour mieux rebondir, douze mois plus tard et enlever le titre. Elle était encore 2e l’an dernier.

« Peut-être n’aurais-je pas dû assurer. Si j’avais été finale c’est sûr j’aurais choisi une place plus vers l’intérieur et tout risqué. Je n’ai pas encore revu la course. Il faudra analyser. Ce qui reste positif c’est mon excellent départ que j’avais travaillé. Mes prochains rendez-vous sont les deux dernières manches de Coupe du monde qui sont qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo. »

