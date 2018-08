Gerard Piqué met fin à sa carrière internationale

Le milieu de terrain Gerard Piqué a confirmé, samedi, qu’il mettait fin à sa carrière internationale et ne portera plus le maillot de la Roja en dépit de la nomination de Luis Enrique, son ex-entraîneur au FC Barcelone, à la tête de la sélection nationale. « J’ai parlé avec lui (Enrique) il y a une semaine ou deux et lui ai dit que ma décision avait été prise », a affirmé le défenseur de Barcelone, âgé de 31 ans, en marge de la Supercoupe d’Espagne, qui doit se dérouler dimanche entre le Barça et le FC Séville à Tanger (Maroc).

Piqué est le dernier des joueurs sacrés champions du monde avec l’Espagne en 2010 à dire « adios » à la Roja après notamment Xavi Hernandez et Andres Iniesta, deux autres Barcelonais.

Enrique a pris la tête de la Roja en juillet, en remplacement de l’intérimaire Fernando Hierro, appelé à prendre la place de Julen Lopetegui, démis de ses fonctions juste avant le début du Mondial en Russie pour avoir accepté d’entraîner le Real Madrid.

L’Espagne, l’une des équipes favorites, avait été éliminée en 8e de finale par la Russie.

