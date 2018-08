Euro d’athlétisme – Les Belgian Tornados défendent leur titre européen en finale du 4X400m samedi à Berlin

Les Belgian Tornados, en grande forme, vont défendre samedi à Berlin leur titre européen conquis il y a deux ans à Amsterdam. Les trois frères Borlée, Kevin, Jonathan et Dylan ainsi que Jonathan Sacoor qui vont probablement composer le relais belge, sont dans une forme époustouflante comme en témoigne la série de vendredi matin et les médaillés d’argent (Kevin) et de bronze (Jonathan) sur 400m en individuel dans la soirée. Après l’or de Nafi Thiam à l’heptathlon et l’argent de Bashir Abdi sur 10.000m, la délégation belge s’attend à récolter une nouvelle médaille.

Les Belgian Tornados seront au couloir 3, la Grande-Bretagne au 5 et l’Espagne au 7.

Chez les filles aussi, les Belges vont disputer la finale du relais 4X400m, les Belgian Cheetahs seront au couloir 8 avec sans doute comme en série, Camille Laus, Cynthia Bolingo Mbongo, Justien Grillet et Hanne Claes. La finale est au programme à 21h50. Juste après celle des garçons prévue à 21h30.

A 20h55, Soufiane Bouchikhi, Isaac Kimeli et Robin Hendrix seront au départ du 5.000m. Restera à voir comment Soufiane Bouchikhi aura récupéré de son 10.000m alors que Robin Hendrix a été rappelé pour remplacer Bashir Abdi qui a décidé de ne pas doubler 10.000m (où il a conquis l’argent) et 5.000m.

La dernière journée dimanche verra Koen Naert au départ du marathon dès 10h00 du matin. Dans un très bon jour, il peut s’approcher du podium. Ce sera plus difficle pour Arnaud Art tout content déjà d’être en finale de la perche à partir de 19h10. Louise Carton sera à 20h15 la dernière athlète à prester à Berlin, ce sera sur 5.000m.

Source: Belga