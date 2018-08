Euro d’athlétisme – Les Belgian Tornados avec les trois frères Borlée et Jonathan Sacoor en finale

Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée, dans cet ordre, disputeront la finale du relais 4X400m des championnats d’Europe d’athlétisme samedi soir à 21h30. Les Belgian Tornados, champions d’Europe en titre, s’élanceront du couloir 3. Par rapport à la série, Kevin Borlée, médaillé d’argent du 400m, et Jonathan Borlée, médaillé de bronze, remplacent Julien Watrin et Robin Vanderbemden.

C’est la 21e finale internationale des hommes de Jacques Borlée, au sommet depuis 10 ans, avec pour l’heure un bilan de neuf médailles: trois d’or (Euro en plein air 2012 et 2016 et Euro indoor 2015), deux d’argent et quatre de bronze.

Le record de Belgique avec Julien Watrin, Jonathan Borlée, Dylan Borlée, Kevin Borlée, est fixé à 2:59.25 depuis le 19 août 2016 aux Jeux Olympiques de Rio.

Source: Belga