Euro d’athlétisme – Isaac Kimeli disqualifié, Soufiane Bouchikhi 10e: « c’était une course difficile »

Cinquième sur la piste, mais disqualifié pour s’être rabattu trop tôt en début de course sortant de sa ligne, Isaac Kimeli, 24 ans, regrettait dans l’absolu « manquer d’expérience » pour aller chercher une médaille qu’il espérait au fond de lui. Soufiane Bouchikhi a lui pris la 10e place, après une 6e place sur le 10.000m. Il n’avait pas suffisamment récupéré vendredi de son 10 km. « Et je l’ai senti dans les jambes », a confié Bouchikhi, 28 ans. « En plus, je m’attendais à une course tactique, mais c’était en fait une course très difficile.Avec de la fraîcheur, je pense que je pouvais approcher le top 5. »

Pour sa première expérience dans un grand championnat et rappelé pour remplacer Bashir Abdi qui n’a pas voulu doubler 10.000m (où il a pris la médaille d’argent) et 5.000m, Robin Hendrix s’est classé 15e. « Je suis concentré sur le 1.500m normalement en cette période de la saison. Je ne me suis donc pas entraîné spécifiquement sur le 5.000m, mais je suis quand même content. J’ai pu tenir un bon rythme », a commenté le jeune athlète de 23 ans.

Source: Belga