Déjà plus d’une heure de retard sur l’A7 entre Lyon et Orange

La circulation état déjà très difficile samedi peu après 7 heures dans la vallée du Rhône (sud-est de la France) et il fallait compter 1h10 de temps supplémentaire pour relier Lyon à Orange, selon les estimations fournies par Touring et le VAB. D’autres axes étaient particulièrement chargés dans le sud de l’Allemagne et de l’Autriche notamment.

En Suisse, la circulation a été très dense toute la nuit avec des ralentissements au tunnel de Saint-Gothard, dans les deux sens.

Touring prévoit un week-end chargé en Europe avec de grands problèmes de circulation dans le sens des départs (noir dans la région Rhône-Alpes en France et rouge ailleurs) comme dans le sens des retours (rouge partout en Europe).

Le pic des bouchons est attendu en début d’après-midi

