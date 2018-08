Pendant l’été, postuler ou partir en vacances ?

L’été, période creuse ou période charnière pour se trouver un emploi? À l’heure où beaucoup préparent leur valise pour un séjour à l’étranger, le calme règne dans de nombreux bureaux et le marché de l’emploi tourne au ralenti. Dans ces circonstances, les demandeurs d’emploi se questionnent sur l’opportunité de postuler, hésitant à partir en vacances à cette période et postposer leurs démarches. Mais même si les recherches sont moins fructueuses pendant juillet et août, les spécialistes sont formels: les demandeurs d’emploi ne doivent pas se décourager et doivent «rester en veille». Mieux, ils devraient redoubler d’efforts pour trouver pendant l’été. Voici les recommandations de professionnels du secteur de l’emploi.

Pour des missions et des dossiers à effectuer pour la rentrée, les entreprises lancent généralement les candidatures dès juillet pour une prise de poste en septembre. Ne laissez donc aucune opportunité vous échapper.

Certains secteurs continuent à embaucher pendant l’été, une période cruciale pour leurs activités et leurs finances. À l’image du service à la personne mais surtout du secteur de l’horeca qui profite pleinement des journées ensoleillées et du climat clément pour gonfler ses recettes.

Les vacances sont également synonymes de nombreuses absences qu’il faut pallier. Les recherches de remplacements et les périodes d’essais sont légion à cette époque de l’année et constitueront une bonne occasion de montrer sa valeur et ses compétences.

Se démarquer de la concurrence

Cette période de faible activité sur le marché du travail coïncide également avec celle des candidats à l’emploi. À vous d’en profiter pour vous démarquer de la concurrence.

Moins sollicités, les recruteurs et les services RH ont aussi généralement plus de temps à accorder aux candidats. Cette disponibilité favorisera l’obtention d’entretiens qui seront bien souvent plus détendus.

À défaut de postuler si aucun poste vacant n’est proposé dans un domaine particulier, c’est le moment idéal pour réactualiser son CV et bétonner son dossier.

Enfin, il ne faut pas oublier que la recherche d’emploi est un travail à temps plein. Les spécialistes sont également unanimes à cet égard: il faut aussi se reposer et recharger les batteries. En Belgique, «les chômeurs ont droit à 24 jours (samedis compris) ou 4 semaines de vacances par an tout en percevant leurs allocations», selon le site de l’ONEM.