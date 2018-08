Victoire finale de Michal Kwiatkowski au Tour de Pologne

Michal Kwiatkowski (Team Sky) a remporté le Tour de Pologne cycliste comptant pour le circuit WorldTour à l’issue de la 7e et dernière étape disputée vendredi sur 136km entre Bukovina Resort et Bukowina Tatrzanska. Une ultime étape remportée en solitaire par le Britannique de 26 ans, Simon Yates (Michelton-Scott). Le meilleur jeune du Tour de France 2017 s’est imposé avec 12 secondes d’avance sur Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Davide Formolo (Bora-Hansgrohe). Au général, le Polonais Michal Kwiatkowski termine premier avec 15 secondes d’avance sur le vainqueur de l’étape Simon Yates. Avec un retard de 20 secondes, Thibaut Pinot s’empare de la 3e place, tandis que Dylan Teuns (BMC) perd trois positions au général et termine à la cinquième place finale à 27 secondes du Polonais. L’échappée matinale de 18 coureurs n’a jamais eu voix au chapitre avec un écart maximal de 2:50 laissé par un peloton contrôlé par les équipes BMC et Team Sky. A 17 kilomètres de l’arrivée, Valerio Conti (UAE Team Emirates) a tenté seul sa chance avant de voir revenir dans son dos le groupe des favoris, emmené par le leader du classement général Michal Kwiatkowski et son dauphin Dylan Teuns.

A un peu plus de 10 kilomètres de la fin, Simon Yates (Mitchelton-SCOTT) a profité d’un moment d’accalmie pour s’échapper seul en tête. Avec un avantage de 35 secondes sur ses poursuivants dès l’entame des 10 derniers kilomètres, le Britannique n’a pas laissé passer sa chance de remporter un nouveau succès en solitaire cette saison au terme de la 7e et dernière étape du Tour de Pologne.

Malgré les dix secondes de bonification données au vainqueur et un retard de 12 secondes sur Yates à l’arrivée, Kwiatkowski est parvenu à gérer son avance pour finalement remporter le Tour de Pologne 2018. Deuxième du général avant la dernière étape, Dylan Teuns a explosé dans les derniers hectomètres et doit se contenter d’une cinquième place finale.

En 2016, le Tour de Pologne avait été remporté par Tim Wellens avant de voir Dylan Teuns s’y imposer en 2017.

