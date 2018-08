Tour d’Espagne – Le Colombien Esteban Chaves (Mitchelton-SCOTT) ne sera pas présent

Le grimpeur de poche colombien Johan Esteban Chaves qui souffre d’une mononucléose et de réactions allergiques, ne sera pas au départ du Tour d’Espagne cycliste, le 25 août à Malaga, a communiqué jeudi son équipe Mitchelton-SCOTT. Il n’a plus disputé la moindre épreuve depuis le Giro, où il avait brillamment triomphé sur les pentes de l’Etna. Au final il avait cependant échoué à la 72e place, loin de son niveau. Il a été autorisé à reprendre l’entraînement, mais un retour à la compétition avant la fin de la saison n’est aucunement garanti.

« Cela a été une dure période », commente Chaves sur le site de la formation australienne.

« Je n’avais jamais été aussi longtemps sans vélo depuis 2012. Nous avons découvert une maladie, j’ai subi une intervention chirurgicale et après cela, il a fallu attendre. Je suis heureux d’être de retour sur le vélo. Cela fait toujours mal, mais ce ne sont plus les mêmes douleurs qu’avant. C’est la souffrance que l’on ressent en reprenant après une longue période d’inactivité. Nous sommes de nouveau sur la bonne voie et nous devons être patients à présent. »

Le Tour d’Espagne se terminera le 16 septembre à Madrid. Chaves était troisième en 2016. Il était cinquième et avait enlevé deux étapes l’année précédente.

Source: Belga