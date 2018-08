Tour de Pologne – Michal Kwiatkowski: « Gagner devant ses supporters offre un sentiment particulier »

En devançant Simon Yates (Michelton-Scott) et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Michal Kwiatkowski s’est adjugé le Tour de Pologne vendredi. Un premier sacre à domicile pour le coureur Sky. « C’est fantastique de gagner sur ses propres terres », a confié le Polonais de 28 ans. C’est au bout du suspense et au terme d’une 7e étape haletante que Michal Kwiatkowski a remporté l’épreuve. « C’est ça le Tour de Pologne », a réagi Kwiatkowski. « On sait que l’on devra se battre jusqu’au bout. Malgré les multiples attaques nous n’avons jamais paniqué. Sans mes coéquipiers, je n’aurais jamais gagné. Ils ont bouché tous les trous. Je me dois de les remercier ».

Malgré l’aide de ses partenaires, Kwiatkowski a dû batailler seul pour préserver son maillot de leader dans les trois derniers kilomètres de l’étape. « C’est vrai, mais c’était à la fin. C’était une course difficile et j’ai roulé à bloc. En plus, je ne connaissais pas l’écart qui me séparait de Simon Yates. Je me devais de rouler fort mais aussi en garder sous la pédale pour pouvoir gérer mon avance ».

Finalement sixième de l’étape, Michal Kwiatkowski a terminé vainqueur au classement final. C’est sa troisième victoire sur une épreuve à étapes cette saison après ses succès sur Tirreno-Adriatico et au Tour d’Algarve.

Source: Belga