Jupiler Pro League – Bruges ne fait qu’une bouchée de Courtrai (3-0) et s’empare de la tête du championnat

Le Club de Bruges s’est imposé 3-0 (mi-temps: 2-0) face au KV Courtrai lors du match d’ouverture de la 3e journée de la Jupiler Pro League vendredi soir. Un troisième succès en autant de rencontres qui permet aux Brugeois de s’emparer provisoirement de la tête du championnat avec neuf points. Face à Courtrai, qui connaît un début de championnat difficile après avoir vécu une préparation chaotique et enchainé une défaite (1-4 face à Anderlecht) et un partage (à l’Antwerp 0-0), les Brugeois ont déroulé à domicile vendredi. En effet, les Blauw en Zwart n’ont pas tardé à prendre les devants grâce au doublé d’Arnaut Danjuma Groeneveld, buteur à la 3e (1-0) et à la 8e (2-0). Arrivé cet été en provenance du NEC Nimègue, l’attaquant néerlandais de 21 a inscrit ses deux premiers buts dans notre compétition. Si Thomas Kaminski a sauvé la balle du 3-0 juste avant le repos (44e), il n’a rien pu faire sur la réalisation de Siebe Schrijvers (57e, 3-0), lui aussi buteur pour la première fois sous ses nouvelles couleurs depuis son arrivée en provenance de Genk cet été.

Alors que Bruges trône seul en tête du championnat avec neuf points en trois matches, Courtrai lui ne compte qu’un petit point et a déjà encaissé à sept reprises.

Source: Belga