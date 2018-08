Euro d’athlétisme – Ismael Debjani, 8e du 1.500m: « Heureux ici après une saison difficile »

Ismael Debjani a pris la 8e place du 1.500m aux championnats d’Europe d’athlétisme vendredi à Berlin ce qui rendait heureux le détenteur du record de Belgique après une saison marquée par les blessures. « C’est une année incroyablement difficile », a soufflé Ismael Debjani. « Après un hiver marqué par les blessures, je n’ai pu vraiment m’entraîner qu’à partir de fin avril, et encore, avec des joggings légers. Alors être le 8e d’Europe ici, c’est costaud. Après un mois et demi, je cours déjà en 3:25.71, c’est prometteur pour la suite. Vu les circonstances, je crois que cette place est le mieux que l’on pouvait faire. Mon entraîneur est d’accord. Sans les blessures, j’aurais pu aller plus haut. Mais c’est une expérience, et il faut surtout rester toujours positif et toujours croire en toi. Alors, tout est possible. La fête sera courte aujourd’hui (vendredi), parce que je veux encore bien prester en fin de saison. »

Source: Belga