WECANDANCE transforme la plage en saloon hyper branché

Les pieds dans le sable tout doux et les yeux sur la mer à l’infini, tout en dansant sur des rythmes sensuels et en dégustant de la haute cuisine. Tel est le concept avec lequel WECANDANCE séduit les festivaliers pour la sixième année consécutive. Ce week-end, les garçons et les filles de la plage verront le coucher de soleil en «acid cowboys».

Le palmarès de WECANDANCE est –et c’est peu dire– pour le moins remarquable. Avec à peine cinq éditions au compteur, ce boutique festival peut déjà se targuer d’être une valeur sûre.

La preuve? Équipée de cinq scènes aux genres musicaux différents, la plage de Zeebruges accueille le samedi et le dimanche un total avoisinant les 30.000 fêtards.

Pour les mettre dans la bonne ambiance, on a prévu notamment de la house, de la slow dance, de la techno et du hip hop, tant de la scène belge que de la scène internationale. Vous y écouterez entre autres Asa Moto, Agents of Time, Tale of Us et Black Mamba.

La cuisine étoilée de Sergio

Mais il y a plus que seulement le menu musical! Avec des cracks comme Sergio Herman et son protégé Syrco Bakker, l’aspect culinaire contribue aussi à plonger instantanément dans l’ambiance des vacances.

Les habituels hamburgers riquiqui et les bières plates cèdent la place à WECANDANCE à une cuisine étoilée et des cocktails trendy. La « no fast food-policy » est ici sacrée!

Un festival atypique, pensez-vous? Absolument! Et la nourriture est au moins aussi importante que l’affiche. Celui qui s’y présentera en vieux vêtements et baskets usagées – « Ben, dans les festivals, on est quand même sale… » –en sera pour ses frais! À WECANDANCE, tout tourne autour de voir et être vu, donc pensez-y à deux fois avant d’enfiler votre tenue et de passer votre porte.

Des acid cowboys

Heureusement, fidèle à sa tradition, l’organisation vous vient en aide. Le thème est cette année « acid cowboys », et se situe quelque part entre sauvage et glamour au Far West.

Avec un couvre-chef adapté, une grosse ceinture à boucle oversized et des chaps en cuir, vous serez tout à fait à votre place dans le saloon le plus relax au monde.

Vous ne vous sentez pas encore tout à fait à l’aise? Vous trouverez l’inspiration pour le dresscode auprès des créateurs en question et sur les médias sociaux de WECANDANCE.

Matthias Adriaensen