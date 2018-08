VIDEO. Des plongeurs sauvent un requin-baleine coincé dans un filet de pêche

Au large d’Hawaï, deux plongeurs sont venus en aide à un requin-baleine prisonnier d’un morceau de filet de pêche depuis plusieurs semaines.

C’est le Ministère des Terres et des Ressources Naturelles de l’Etat d’Hawaï qui a annoncé la bonne nouvelle. Un jeune requin-baleine qui nageait depuis plusieurs semaines avec une lourde corde et les restes d’un filet de pêche autour du corps a enfin été libéré de cette charge.

Une équipe de cinq plongeurs a réussi à localiser l’animal. Il se trouvait à un peu plus de 10 mètres de profondeur. Comme s’il était conscient que les plongeurs étaient là pour l’aider, cet impressionnant requin-baleine est resté très calme et s’est laissé approcher sans problème.

Une corde de près de 90 kilos

Filmée par l’équipe de plongeurs et diffusée par le Ministère, l’opération de sauvetage a duré plus d’une heure. Avec un couteau, et sans blesser l’animal, les deux hommes ont finalement réussi à enlever la lourde corde dont il était prisonnier. Selon le communiqué, cette corde pesait entre 70 et 90 kilos.

Voir la vidéo sur mobile

Le requin-baleine figure sur la liste des espèces en danger d’extinction. Depuis 1975, les scientifiques estiment que sa population a décliné de 50 %. Proies faciles, les requins-baleines sont notamment menacés par les filets de pêche.