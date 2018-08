VIDEO. Découvrez la reprise de « Gimme !Gimme ! Gimme! » par Cher

La chanteuse surfe sur la vague « Mamma Mia ! Here We Go Again« . Disponible dans les salles obscures depuis fin juillet, la suite de la comédie musicale réalisée par Ol Parker a inspiré Cher qui faisait partie du casting du film. Intitulé « Dancing Queen », l’album sortira le 28 septembre prochain, a annoncé ce jeudi Warner Bros. Records.

Après « Closer to the Truth » dans les bacs en 2013, Cher fait son grand retour cinq ans plus tard. La chanteuse et actrice, qui a gagné tout au long de sa carrière des prix prestigieux aux Oscars, Emmy et Grammy Awards, prépare un album de reprises des chansons du groupe Abba. « J’ai toujours aimé Abba. J’ai vu la comédie musicale trois fois à Broadway, indique-t-elle dans un communiqué. Après avoir tourné dans ‘Mamma Mia ! Here We Go Again’, je me suis dit que les chansons qu’Abba avait écrites étaient vraiment intemporelles. J’ai commencé à penser à faire un album de leur musique. Les titres étaient plus compliqués à chanter que je ne l’avais imaginé mais je suis très heureuse du résultat. J’ai hâte que le public écoute le disque. C’est le timing parfait ».

Le premier titre, « Gimme !Gimme ! Gimme! » a été dévoilé hier.

L’album a été enregistré et produit à Londres et à Los Angeles avec le collaborateur de longue date de Cher, Mark Taylor, à l’origine du tube mondial de la chanteuse, « Believe ». Parmi les morceaux repris par Cher, on retrouvera, mis à part « Gimme! Gimme! Gimme! », : « Dancing Queen », , « Mamma Mia », « The Winner Takes It All ». La chanteuse avait déjà dévoilé la tracklist de l’album sur Twitter.