VIDEO. L’horrible agression d’une femme par son mari filmée par des caméras de surveillance

L’horrible agression d’une femme par son mari, filmée par des caméras de surveillance, bouleverse le Brésil et les internautes du monde entier.

Tatiane Spitzner, une avocate brésilienne de 29 ans, est décédée le 22 juillet dernier après une chute du quatrième étage de son immeuble. Luis Felipe Manvailer, son mari avec qui elle était en couple depuis cinq ans, a affirmé qu’elle s’était jetée du balcon. Mais différentes séquences filmées par des caméras de surveillance quelques dizaines de minutes avant le décès montrent une toute autre version des faits.

La scène filmée par des caméras de surveillance

Les faits ont commencé vers 02h35 du matin, dans la ville de Guarapuava, au Brésil. On voit la voiture conduite par Luis Felipe Manvailer arriver au pied de l’immeuble. Assise sur le siège passager, la jeune femme semble recevoir des coups. Elle ouvre la portière pour s’enfuir mais elle est retenue. Une minute plus tard, le véhicule arrive dans le parking souterrain. Le mari fait de descendre de force sa femme du véhicule et il l’empoigne violemment. Tatiane Spitzner tente de s’échapper en courant mais elle se fait rattraper.

Ces images atroces d’un homme qui bat son épouse scandalisent le Brésil. Tatiane Spitzner est morte quelques minutes plus tard, tombée de quatre étages. Elle avait crié à l’aide, personne n’est intervenu. ATTENTION : Images difficiles à regarder. pic.twitter.com/stw8HjWRtY — Loopsider (@Loopsidernews) August 9, 2018

Coincée dans l’ascenseur, la jeune femme se débat et tente de descendre au premier étage. Mais son mari la retient et la projette violemment contre les parois. Quelques instants plus tard, le couple arrive à son appartement. C’est la dernière image de Tatiane en vie. En effet, 20 minutes plus tard, l’homme descend seul dans l’ascenseur en se prenant la tête entre les mains. Il va en réalité chercher le corps de sa femme qui a chuté de quatre étages.

Luis Felipe Manvailer a été filmé en train de transporter le corps de sa femme et de nettoyer les traces de sang dans l’ascenseur. Il s’est ensuite enfui avant l’arrivée de la police. Arrêté quelques heures plus tard, il continue d’affirmer que Tatiane Spitzner s’est suicidée.

Vague d’émotion dans le monde entier

Le décès de Tatiane Spitzner a déclenché une gigantesque vague d’émotion au Brésil, un pays où toutes les deux heures une femme meurt sous les coups de son compagnon. Diffusée le 5 août par la télévision brésilienne, la vidéo a ensuite été reprise par des médias du monde entier. L’absence de réactions des voisins a également suscité de nombreuses réactions. En effet, entre son arrivée dans l’appartement et sa chute du quatrième étage, Tatiane Spitzner aurait crié à l’aide pendant 15 minutes.

Luana Spitzner, la sœur de la défunte, a ouvert le compte Instagram « Todos por Tatiane » (« Tous pour Tatiane ») pour rendre hommage à sa sœur mais aussi à toutes les femmes battues et victimes de féminicide. En cinq jours, 120.000 internautes se sont abonnés à ce compte.