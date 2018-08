VIDEO. Une blague de vacances qui a très mal tourné…

Une adolescente blesse très gravement une amie… en la poussant d’un pont de 18 mètres.

Les vacances entre amis auraient pu bien se passer si cette adolescente n’avait pas eu comme idée pas très judicieuse de pousser son amie d’un haut d’un pont. Cette blague qui tournera mal a eu lieu aux chutes de Moulton sur la rivière Lewis à Yacolt, dans l’état de Washington aux Etats-Unis.

« C’était ma première fois sur le pont », explique la victime sur la vidéo. Jordan est prise de panique et refuse de sauter du pont. On peut la voir sur la vidéo répéter à plusieurs reprises ‘non’. Mais derrière elle, une autre jeune femme attend et décide de la pousser violemment dans le vide. Jordan fait une chute de 18 mètres et tombe en avant dans l’eau.

Durant sa chute, la jeune fille perd connaissance. « À mi-chemin, je pense que j’ai perdu connaissance mais j’étais consciente quand j’ai touché l’eau », raconte-t-elle à KGW News. Jordan a été transportée d’urgence à l’hôpital. Elle souffre de lésions pulmonaires et de nombreuses brûlures. Elle s’est également cassée cinq côtes.

Aujourd’hui, la police enquête sur l’incident: la jeune femme responsable de la chute risque des poursuites judiciaires.