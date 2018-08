Triathlon – Claire Michel 5e à Glasgow, la Suissesse Nicola Spirig s’offre un 6e titre

Claire Michel a pris la 5e place des championnats d’Europe de triathlon dames, jeudi à Glasgow, en Grande-Bretagne. Après 1500 m de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, elle termine avec un chrono de 2h02:06, à 2:53 de la Suissesse Nicola Spirig, championne d’Europe. Nicola Spirig, championne olympique 2012 et médaille d’argent des JO de Rio, a décroché son 6e titre européen. Elle s’est imposée en 1h59:13 devant la Britannique Jess Learmonth, 2e à 33 secondes, et la Française Cassandre Beaugrand, 3e à 1:44. L’Allemande Laura Lindemann finit 4e à 2:29.

La Belge Claire Michel a passé la ligne d’arrivée en même temps que la Tchèque Vendula Frintova, 5e ex-aequo.

Valerie Barthelemy a terminé 18e en 2h04.1, à 5:38 de la première. Hanne De Vet s’est classée 31e avec un chrono de 2h11:15, à 12:02 de la championne d’Europe.

Le triathlon messieurs aura lieu vendredi. Marten Van Riel, Jelle Geens et Christophe De Keyzer représenteront la Belgique.

