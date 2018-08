Thibaut Courtois espère « gagner tous les trophées possibles » avec le Real

Après avoir signé son contrat de six ans et avoir salué les supporters du Real Madrid, Thibaut Courtois a donné sa première conférence de presse en tant que joueur merengue jeudi après-midi à Madrid. « Je suis heureux de commencer un nouveau challenge dans le meilleur club du monde », dit Thibaut Courtois, qui ne sait pas encore quel numéro il portera dans la capitale espagnole. « Le club va décider, mais ce n’est pas très important. Ce qui compte, c’est d’aider l’équipe, pas le numéro que je porte ».

Thibaut Courtois entrera en concurrence avec Kaylor Navas, le gardien costaricien du Real. « Kaylor est un grand gardien mais ce n’est pas à moi de parler de ses points forts et faibles. Je n’ai pas eu de garanties de jouer, je n’en ai jamais eues dans tous les clubs où je suis passé. Ce n’est pas nécessaire, on montre à l’entraînement qu’on mérite de jouer ».

Thibaut Courtois espère étoffer son palmarès. « Après avoir gagné la Ligue des champions trois ans d’affilée, c’est important de continuer à gagner des trophées. Je veux gagner tous les trophées possibles et je vais tout donner pour cela ».

Le Diable Rouge avait joué trois ans à l’Atletico Madrid, de 2011 à 2014, avant de devenir titulaire à Chelsea. « J’étais encore jeune quand j’ai joué à l’Atletico. En quatre ans en Angleterre, je suis devenu plus physique et plus mûr. Quatre ans en Premier League, ça vous apporte beaucoup d’expérience. Mais je compte encore m’améliorer, j’espère que mes meilleures années sont encore à venir ».

Lors de sa présentation au public, Thibaut Courtois a embrassé l’écusson du Real. « Je rêvais de jouer ici », dit le Limbourgeois, admirateur d’Iker Casillas. « J’ai beaucoup de respect pour l’Atletico et pour Chelsea. C’est important pour moi de venir au Real. Mes deux enfants vivent à Madrid, c’est important d’être près d’eux et de les voir plus souvent. C’était assez dur de ne pas les voir depuis un an et demi ».

Eden Hazard était lui aussi cité au Real, mais il est toujours à Chelsea. « Eden m’a félicité, il est heureux pour moi. C’est un très grand joueur. Ça serait bien qu’il puisse venir ici mais il est à Chelsea ».

Source: Belga