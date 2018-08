Les orages et la grêle viennent enquiquiner le soleil

Des orages violents avec de fortes bourrasques, de la grêle et des pluies abondantes apparaîtront localement jeudi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima tourneront autour de 22 degrés dans le centre. Jeudi soir, la météo sera temporairement très venteuse à la Côte. Jeudi après-midi, une zone pluvio-orageuse venant de la France traversera notre pays. Par endroits, nous prévoyons des cellules orageuses pouvant être accompagnées de grêle et de précipitations abondantes.

Les averses orageuses pourront donner lieu à des rafales jusque 90 km/h, voir localement plus. Particulièrement en fin d’après-midi et en début de soirée, de fortes bourrasques seront temporairement possibles. Les maxima seront compris entre 21 degrés à la Côte et 25 degrés en Campine.

Cette nuit, le temps deviendra généralement sec avec toutefois encore un risque de quelques averses locales. Le ciel sera changeant, avec des minima de 10 à 15 degrés. Le vent sera d’abord assez fort, et plus tard modéré de secteur ouest-sud-ouest, avec dans un premier temps des rafales jusque 80 km/h au littoral, et 60 km/h ailleurs.

Vendredi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux pouvant donner lieu à quelques averses, essentiellement dans la région côtière. Les maxima seront voisins de 21 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré, et à la côte assez fort, de secteur sud-ouest avec des rafales autour de 50 km/h.

Samedi, la matinée sera encore assez lumineuse, mais l’après-midi deviendra plus nuageuse dans l’intérieur des terres. Une averse pourra localement se former, principalement sur la moitié sud du pays. Les maxima varieront entre 19 et 23 degrés.

Source: Belga