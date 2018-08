La plateforme e-Health perturbée, les pharmaciens ne peuvent plus y accéder

Les pharmaciens n’arrivaient plus à accéder jeudi à la plateforme gouvernementale e-Health, a indiqué Lieven Zwaenepoel, porte-parole de l’Association pharmaceutique belge (APB), confirmant ainsi une information de VTM. En raison d’un dysfonctionnement général, le portail numérique des services de santé n’est plus accessible aux pharmaciens mais aussi aux médecins, infirmiers et autres prestataires de soins. « Il ne semble pas que le défaut sera résolu rapidement », a précisé M. Zwaenepoel jeudi soir à Belga. Il a ajouté que des problèmes de logiciel étaient déjà apparus lundi et mardi.

Les pharmaciens ne peuvent dès lors accéder aux prescriptions électroniques. Heureusement, la période de transition étant toujours en cours, les médecins fournissent également une preuve papier avec leur ordonnance numérique, que le pharmacien peut utiliser en cas d’urgence. Un problème se pose toutefois pour le remboursement du médicament car le système ne peut vérifier si le patient est bien assuré. Un système de réserve existe bien en cas d’interruption mais il ne démarre pas dans toutes les situations. Le patient doit dès lors, dans certains cas, s’acquitter de l’entièreté de sa somme et demander ensuite à sa mutuelle un remboursement.

L’APB a soulevé les problèmes de la plateforme avec le gouvernement car les interruptions se font de plus en plus nombreuses, selon la fédération nationale des pharmaciens. Le porte-parole a confirmé qu’une réunion d’urgence sur les problèmes techniques s’était tenue jeudi mais que le syndicat n’avait pas été impliqué directement dans les discussions.

Source: Belga