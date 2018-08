Hausse des primes d’assurance hospitalisation en vue

Selon l’indice médical publié le mois dernier, les assureurs et les mutuelles pourront adapter les primes des assurances-hospitalisation individuelles, les frais ambulatoires et les soins dentaires à l’augmentation du coût des soins de santé, rapportent De Tijd et L’Echo jeudi. Les primes des assurances qui couvrent une admission à l’hôpital en chambre individuelle pourront augmenter de 1,38% en moyenne par rapport à l’an dernier. Le pourcentage dépend de l’âge et peut augmenter de maximum 6,91%.

Les hausses de prix maximales les plus importantes concernent les garanties pour les soins ambulatoires – c’est-à-dire le coût des actes médicaux qui ne nécessitent pas d’hospitalisation, comme les frais de médication ou les séances de kinésithérapie- et les soins dentaires. Elles pourront être de respectivement 11,52 et 15,65% en moyenne.

Les assureurs et mutuelles ne sont pas tenus d’appliquer effectivement les hausses des tarifs admises, certains ne se positionneront qu’à l’automne.

Source: Belga