Glasgow 2018 – « J’ai reçu trois ou quatre coups sur la tête »

« Forcément très déçu que tout mon travail de la saison n’ait pas porté ses fruits ici ». Logan Vanhuys a terminé 19e du 10 km en eau libre des championnats d’Europe de natation. Un résultat qui est dû en partie à un incident de course survenu à 2 kilomètres de l’arrivée. « J’ai perdu mon bonnet et mes lunettes quand un concurrent, un Russe je pense, m’a cogné », a expliqué le Mouscronnois de 21 ans. « Je ne sais pas si c’était intentionnel. J’ai quand même reçu trois, quatre coups d’affilée à la tête. A ce moment-là de la course j’étais sixième avec tous les leaders. Je me sentais bien pendant la course. »

« Je ne pouvais plus nager sans bonnet, en raison de mes cheveux (assez longs, ndlr) et sans lunettes. J’ai été déstabilisé. »

« Au niveau de ma préparation j’étais très bien entraîné. Cela me conforte pour l’avenir. Ce n’est que la première année que je m’entraîne pour le 10 km, qui est une épreuve olympique. Avant je nageais le 5 km. Les Mondiaux 2019 en Corée du Sud seront déjà qualificatifs pour Tokyo. « Il faut terminer dans le Top 10 et c’est possible. Mais j’ai une année de travail auparavant pour en arriver-là. Les Jeux Olympiques c’est mon ambition depuis toujours. »

Source: Belga