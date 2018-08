Fortes pluies, violents orages, grêle et de fortes bourrasques attendus jeudi

Des fortes pluies, des violents orages, de la grêle et de fortes bourrasques frapperont jeudi la Belgique, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Jeudi matin, les champs nuageux se feront de plus en plus denses, avant de laisser place à des pluies et des averses orageuses graduellement plus répandues à partir de la frontière française. De violentes cellules orageuses pourront se former par endroits et donner lieu à de la grêle et à d’importants cumuls de précipitations.

Il soufflera un vent faible à modéré généralement de secteur est à sud-est. Celui-ci se renforcera l’après-midi et pourrait devenir transitoirement fort ou très fort dans certaines régions tout en s’orientant au secteur sud à sud- ouest dans l’est du pays et au secteur ouest à nord- ouest dans l’ouest. De fortes bourrasques, pouvant dépasser 90 km/h, sont également à craindre. Les maxima se situeront entre 20 degrés à la Côte et 25 ou 26 degrés en Campine ainsi qu’en Lorraine belge.

Jeudi soir, les fortes pluies et intenses averses orageuses s’évacueront vers les Pays-Bas. La nuit sera donc nettement moins chahutée: le temps deviendra généralement sec même si l’une ou l’autre averse pourra encore se produire localement et de larges éclaircies se développeront. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés, sous un vent qui deviendra modéré de secteur sud-ouest.

Vendredi et samedi, passages nuageux alterneront avec des périodes plus ensoleillées. Quelques averses locales sont attendues, principalement dans le nord-ouest. Les maxima oscilleront de 18 à 25 degrés.

Dimanche, le soleil reviendra malgré quelques voiles d’altitude. Durant l’après-midi, des cumulus inoffensifs pourront se former. Il fera aussi plus chaud avec des maxima de 23 à 29 degrés.

Début de semaine prochaine, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Quelques averses ne sont pas exclues mais les quantités de précipitations ne devraient pas être importantes. Les températures maximales seront proches des 23 à 25 degrés dans le centre.

Source: Belga