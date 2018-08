Europa League – La Gantoise arrache une courte victoire face aux Polonais du Jagiellonia

La Gantoise s’est imposée sur le fil 0-1 au Jagiellonia Bialystok lors du 3e tour préliminaire de l’Europe League de football, jeudi soir en Pologne. Il aura fallu attendre le but de la délivrance du « débutant » Canadien Jonathan David dans les dix dernières minutes, pour valider le succès gantois en terre polonaise. Dans un stade entièrement acquis à sa cause, le Jagiellonia a fait jeu égal avec La Gantoise durant le premier acte.

Malgré les les tentatives de Dompé (8e), de Platsun (19e) et d’Andrijasevic (34e), les Polonais sont finalement rentrés aux vestiaires sur le score de 0-0.

A l’image de la première période, La Gantoise a conservé le contrôle du match en se procurant de nouvelles possibilités.

L’ancien mouscronnois Awoniyi a ainsi été le premier à donner des sueurs froides aux Polonais avec une tête qui a frôlé le cadre adverse (49e). A l’heure de jeu, Dompé a obligé le portier Kelemen à la parade sur un coup-franc frappé en première intention (60e).

Monté au jeu à la 67e, le jeune attaquant de 18 ans Jonathan David a délivré les siens en inscrivant le but victorieux à la 85e minute de jeu.

Un succès important à l’extérieur qui permet aux Buffalos d’entrevoir une qualification pour les barrages de la compétition. Il faudra désormais confirmer ce bon résultat lors du match retour disputé le 16 août à la Ghelamco Arena de Gand.

En cas de qualification, le prochain adversaire de La Gantoise sera le FK Marioepol ou Bordeaux, vainqueur 1-3 de la première mancche en Ukraine.

Source: Belga