Euro d’athlétisme – Déçue de sa prestation en hauteur, Nafi Thiam compte encore « tout donner » vendredi

Après une journée de compétition, Nafi Thiam pointait à la deuxième place provisoire de l’heptathlon des championnats d’Europe d’athlétisme de Berlin jeudi soir. « Je suis déçue de ma prestation en hauteur », a confié la Namuroise de 23 ans. Avec un total de 3.930 points, Thiam compte actuellement 87 points de retard sur la Britannique Katarina Johnson-Thompson (4.017 points). Après avoir remporté l’or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, l’athlète mondiale de l’année a pour objectif de s’emparer du titre européen à Berlin cette semaine. Mais la Belge a connu une journée plutôt compliquée à l’image d’un concours de la hauteur remporté avec un saut à 1m91, bien loin de son record du monde (2m01) réalisé à Götzis en mai dernier.

« C’était une journée compliquée. Je suis particulièrement déçue de mon concours en hauteur où je suis censée prendre un maximum de points », a-t-elle déclaré un brin déçue. « En plus, je me sens vraiment bien. Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi bien lors d’un grand championnat. Mais c’est comme ça, c’est le sport. Je ne suis pas inquiète pour autant », a encore ajouté l’athlète belge de 23 ans.

Nafi Thiam a toutefois tenu à relever le positif de sa journée. « J’ai réussi à améliorer mon record personnel au poids et j’ai bien presté sur le 200m. Mon objectif est d’être au top de ma forme demain même si dans le sport mondial ça ne donne aucune garantie. Dans tous les cas, je vais tout donner comme toujours. Selon moi, le saut en longueur sera décisif », a conclu Thiam.

Source: Belga