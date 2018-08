Une vache meurt à cause de canettes jetées dans sa prairie

Le coup de gueule d’un agriculteur belge qui a perdu une vache à cause des canettes jetées au bord de la route est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Léandre Huart est le fils d’un agriculteur originaire de Hennuyères, dans le Hainaut. Ce mardi 7 août, il a raconté sur Facebook le triste destin de Bellacorne, l’une des vaches de l’exploitation familiale. « Elle avait 7 ans et devait vêler dans 10 jours mais l’incivilité humaine en a décidé autrement », commence l’agriculteur.

Son estomac perforé

Voyant que l’animal n’allait pas bien, il explique qu’il a appelé son vétérinaire pour effectuer une césarienne d’urgence. Le médecin a réussi à sauver le veau mais pas sa maman. En effet, il a remarqué que son estomac était perforé et qu’elle souffrait d’une péritonite. La raison ? Des morceaux de cannettes de bière, jetées par des pollueurs au bord de la prairie, se sont retrouvés dans son estomac.

« Alors NON jeter ses déchets par la fenêtre n’est pas un acte anodin ! Ce geste a des conséquences dramatiques sur la faune et l’environnement ! Cette vache courageuse a souffert à cause de la débilité de certains … », a expliqué Léandre Huart dans sa publication Facebook. Il a aussi publié côté des photos de Bellacorne allongée dans la paille, du veau auquel elle a réussi à donner naissance avant de mourir, des canettes de bière qui bordent ses prairies et ses champs et des morceaux retrouvés dans le corps de la vache.

Un coup de gueule devenu viral

Le message, à la fois émouvant et révoltant, de l’agriculteur a été relayé en masse sur Facebook. Moins de 48 heures après sa publication, il a été partagé près de 30.000 fois et a suscité 2.500 commentaires.