Richard Gere va être papa à 70 ans

Carnet rose chez les Gere qui vont voir leur famille s’agrandir l’an prochain. Le site espagnol ABC a en effet dévoilé que Richard et son épouse attendaient un heureux événement, après s’être mariés en mai dernier.

L’Espagnole Alejandra Silva et la star de « Pretty Woman » s’étaient unis au mois de mai selon les préceptes bouddhistes chers à Richard Gere. Les deux amoureux s’étaient rencontrés il y a 4 ans déjà.

Pour le site ABC, il ne cachait d’ailleurs pas son bonheur: « Je suis le plus heureux des hommes. Comme ne pas l’être d’ailleurs? » « Je suis marié à une femme qui est non seulement magnifique mais également intelligente, sensible et drôle. » Et en plus, « Alejandra médite et elle est végétarienne », explique l’acteur de 69 ans.

Les futurs parents ont déjà des enfants nés de précédentes relations. Richard Gere a un fils de 18 ans qu’il a eu avec sa précédente épouse Carey Lowell, tandis qu’Alejandra Silva, qui est en outre la fille de l’ancien vice-président du Real de Madrid, est déjà maman d’un petit garçon de 5 ans qu’elle a eut avec son ex-mari Govind Friedland.