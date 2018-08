Des policiers filmés en train de trainer un chien depuis leur voiture

La vidéo d’un policier en train de trainer un chien errant depuis la fenêtre de son véhicule fait scandale sur les réseaux sociaux.

À Nankin, ville chinoise de plus de 8 millions d’habitants, des policiers ont été filmés en train de faire avancer un chien en le trainant depuis la fenêtre de leur véhicule en marche.

Les policiers n’avaient pas de cage

Les policiers avaient été appelés au sujet d’un chien errant qui visiblement dérangeait les habitants. Des officiers se sont rendus sur place mais comme ils n’avaient pas de cage pour transporter l’animal, ils ont décidé de le trainer depuis la fenêtre de la voiture de police.

Une automobiliste a filmé la scène. On y voit le pauvre chien trainé sur le bitume pendant que la voiture avance. Publiée sur les réseaux sociaux, la vidéo a déclenché de nombreuses réactions indignées incitant le bureau de police à présenter des excuses officielles.

Voir la vidéo sur mobile

Le chien recueilli par un refuge

L’organisation PETA a également réagi et a fermement condamné la méthode de ces policiers. « Même si la voiture de police roulait lentement, c’était de la torture pour le chien qui était attaché et trainé (c’était à 2 km du poste de police). La police devrait dispenser une formation sur l’empathie à son personnel et le former à l’utilisation d’outils de captures plus humains », a déclaré un porte-parole de PETA.

L’organisation explique que le chien a été recueilli par un refuge local grâce à l’aide d’un groupe local de protection des animaux. « Nous espérons que le chien, qui souffre de graves problèmes de peau, se rétablira rapidement et trouvera une maison pour toujours », conclut PETA.