Rashida Tlaib, première musulmane élue au Congrès américain

Rashida Tlaib, fille d’immigrés palestiniens arrêtée il y a deux ans pour avoir perturbé un discours de Donald Trump, est entrée dans l’histoire mercredi en s’assurant de devenir la première musulmane élue au Congrès américain.

Cette ancienne avocate de 42 ans a remporté une primaire démocrate dans le Michigan. Aucun autre candidat ne se présentant en face, elle est assurée de faire son entrée à la Chambre des représentants après les élections législatives de mi-mandat de novembre.

«Un grand merci pour avoir rendu possible ce moment incroyable. Les mots me manquent. J’ai hâte de vous représenter au Congrès», a-t-elle tweeté après avoir pris le dessus sur cinq autres prétendants démocrates.

Thank you so much for making this unbelievable moment possible. I am at a loss for words. I cannot wait to serve you in Congress.

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 8, 2018