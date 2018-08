10 ans de beauté, santé et bien-être, ça se fête !

Dix ans déjà que Farmaline, pionnière de la vente en ligne de produits de santé et bien-être en Belgique, vous propose sa vaste gamme de produits de grandes marques à prix réduits et son service toujours impeccable !

Pour célébrer ces dix années d’histoire partagée avec ses clients, et les remercier de leur fidélité, Farmaline vous offre une promotion spéciale !

10 ans, 10 raisons de choisir Farmaline

1) Grand choix, petits prix

Farmaline propose plus de 40.000 produits de santé et médicaments sans ordonnance à travers une large gamme de marques pour tous les âges, parmi lesquelles La Roche Posay, XLS Medical, Metagenics, Bioderma, Nestlé, Omnibionta, Avène, Vichy et Nutricia.

2) Livraison gratuite

La livraison est toujours gratuite à partir de 29 €. Si vous le désirez, vous pouvez aussi choisir de vous faire livrer dans un de nos 3.000 points relais.

3) Rapidité : commandé avant 13h, livré le lendemain

4) Des promotions exclusives

En vous inscrivant à la newsletter, vous profitez chaque semaine de promotions exclusives. En plus, vous bénéficiez toujours de 10 % de réduction sur le prix conseillé par la pharmacie (sauf pour les médicaments).

5) Des échantillons gratuits

6) Des conseils professionnels et personnalisés

7) Retour gratuit sous 30 jours. Satisfait ou remboursé

8) Best webshop

Farmaline s’est vue décerner le titre de Best Webshop (meilleure e-boutique) de Belgique dans la catégorie Health & Wellness (santé et bien-être) en 2017-2018. La pharmacie en ligne a obtenu le score de 8,1/10.

9) Garantie de discrétion

Vous pouvez commander en ligne des produits de beauté et des médicaments sans ordonnance et les faire livrer chez vous, en toute discrétion, rapidité et sécurité.

10) Pour remercier ses clients et inviter de nouveaux clients à la découvrir, Farmaline vous propose une promotion spéciale!

Alors n’hésitez pas à vous rendre sur farmaline.be où une sélection des meilleurs produits de beauté vous attend à des prix défiant toute concurrence pour vous aider à être resplendissante toute l’année !