WTA Montréal – Kirsten Flipkens s’incline au 1er tour

Kirsten Flipkens n’est pas parvenue à se qualifier pour le 2e tour du tournoi WTA de tennis de Montréal, mardi. La Campinoise, 47e mondiale, a été battue par la Canadienne Françoise Abanda (WTA 191) sur un score de 6-3, 6-2 au bout d’une heure et 15 minutes de match. Plus tôt mardi, les compatriotes Elise Mertens et Alison Van Uytvang se sont toutes deux qualifiées pour le 2e tour du tournoi doté de 2,82 millions de dollars.

Elise Mertens (WTA 15/N.14) affrontera au 2e tour le gagnant du duel entre la Chinoise Shuai Zhang (WTA 32) et la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 232). Van Uytvanck défiera quant à elle l’Australienne Ashleigh Barty (WTA 16/N.15).

Source: Belga