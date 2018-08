WTA Montréal – Kirsten Flipkens en huitième de finale du double

Kirsten Flipkens s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du double dames du tournoi WTA de tennis de Montréal, épreuve sur surface dure dotée de 2,82 millions de dollars, mercredi au Canada. Associée à l’Australienne Daria Gavrilova, notre compatriote a en effet pris le dessus, 6-1, 6-4, sur la paire canadienne Carson Branstine – Rebecca Marino. La rencontre a duré 1 heure et 3 minutes. Au prochain tour Flipkens et Gavrilova se mesureront à la Canadienne Eugenie Bouchard et à l’Américaine Sloane Stephens, qui ont de leur côté écarté la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Xu Yifan 6-4, 4-6 et 10-6.

.

Source: Belga