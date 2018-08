Wall Street, lestée par le pétrole et le commerce, finit en ordre dispersé

Wall Street a terminé en ordre dispersé mercredi, affaiblie par les tensions commerciales et une baisse des cours du pétrole après plusieurs séances de progression d’affilée des trois principaux indices boursiers. Selon les résultats définitifs à la clôture, l’indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 0,18%, à 25.583,75 points. L’indice élargi S&P 500 a lâché 0,03% à 2.857,70 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s’est apprécié de 0,06% à 7.888,33 points.

Cet indice affichait ainsi une série de sept séances de hausses consécutives tandis que le S&P 500 a interrompu une série de quatre hausses d’affilée et le Dow Jones a mis un terme à trois séances de progression de suite.

« Alors que la saison des résultats se termine, les marchés semblent en manque de motifs pour continuer à progresser », a estimé Adam Sarhan de 50 Park Investment.

Les valeurs du secteur de l’énergie ont particulièrement souffert mercredi alors que les prix du pétrole se sont nettement repliés.

Les majors pétrolières Chevron (-1,04%), ExxonMobil (-0,66%) et les sociétés liées au secteur comme Schlumberger (-0,40%) et Cimarex (-8,62%) ont chuté, cette dernière étant surtout affectée par la présentation de ses résultats trimestriels.

De plus, les indices ont été une fois de plus mis sous la pression d’une nouvelle série d’annonces de sanctions de part et d’autre du Pacifique entre Pékin et Washington.

La Chine a annoncé mercredi qu’elle imposerait des droits de douane de 25% visant 16 milliards de dollars supplémentaires de produits américains, appliquant sa stratégie d’oeil pour oeil face à une administration Trump qui a annoncé une mesure similaire la veille.

Très sensibles à l’actualité liée au marché international, Caterpillar (-1,88%) et Boeing (-0,85%) en ont souffert.

« Les incertitudes commerciales pèsent encore. Mais il est important de noter que les mouvements de ventes liés à la guerre entre les deux pays sont de plus en plus faibles et de plus en plus courts. Ils se transforment même parfois en opportunité d’achat », a observé Karl Haeling de LBBW.

Le marché obligataire se détendait: vers 20H20 GMT, le rendement sur la dette américaine à dix ans reculait à 2,966% contre 2,973% à la clôture mardi, et celui à 30 ans baissait 3,112% contre 3,118% la veille à la clôture.

